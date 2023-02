Cospito: Salvini, chi inneggia a violenza giusto che stia in carcere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "L’anarchia l’ho studiata, se c'è questo signore in galera, che sarà in galera per qualche motivo, che inneggia alla lotta armata, ecco, nel 2023 chi parla di armi, di pistole, di bombe e di lotta armata per me è giusto che stia in carcere. Perché uno può far valere le sue idee senza inneggiare alla violenza. Io la penso così”. A dirlo è il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, ospite di “Dritto e rovescio” su Rete4.(Rin)