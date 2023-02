Cospito: Nordio, parole Donzelli riferite a documento non coperto da segreto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La comparazione tra le dichiarazioni rilasciate dall’onorevole Giovanni Donzelli e la documentazione in atti disvela che l’affermazione testuale dell’onorevole - 'dai documenti che sono presenti al Ministero della Giustizia' - è da riferirsi ad una scheda di sintesi del Nic non coperta da segreto. Non risultano apposizioni formali di segretezza e neppure ulteriori diverse classificazioni sulla scheda". Lo afferma in una nota il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a conclusione della ricostruzione dei fatti richiesta dopo il dibattito parlamentare del 31 gennaio 2023. (Rin)