Lazio 2023: la casa di Rocca irrompe nel dibattito, Bianchi e D'Amato all'attacco

- A dieci giorni dal voto del 12 e 13 febbraio a irrompere nella campagna elettorale del Lazio è una nuova polemica che investe il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca. L'Enpaia, l'ente di previdenza per gli impiegati in agricoltura, avrebbe "svenduto" ad alcuni politici di centrodestra, tra cui lo stesso Rocca e il sottosegretario di Stato al ministero del lavoro Claudio Durigon, case di lusso nel quartiere della Camilluccia, a Roma. A far scoppiare il caso è il quotidiano “Domani”, secondo cui l'ente vigilato dal ministero del Lavoro avrebbe venduto i due appartamenti in questione con sconti del 30 per cento. Le due case si trovano in uno dei quartieri più esclusivi della Capitale: quello di Rocca è grande quasi 190 metri quadrati per un costo totale, con lo sconto, di 570 mila euro. Sconto destinato però solo agli inquilini che hanno sottoscritto contratti di locazione da oltre 36 mesi. Secondo il quotidiano "Rocca è entrato prima come affittuario e poi ha colto l'occasione al volo". (segue) (Rer)