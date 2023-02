Lazio 2023: la casa di Rocca irrompe nel dibattito, Bianchi e D'Amato all'attacco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polemica politica è immediata, anche perché è proprio il ministero del Lavoro, dove Durigon è segretario, a vigilare sull'ente di previdenza, da cui gli interessati acquistano. Il primo affondo arriva dalla candidata del M5s Donatella Bianchi che chiede chiarezza al suo sfidante: "Mi auguro veramente che il candidato Francesco Rocca chiarisca velocemente. Sono già una serie gli scandali o le questioni che lo hanno interessato in questa campagna elettorale - ha detto Bianchi -. Acquistare una casa con uno sconto del 30 per cento è un insulto a tutte quelle famiglie che non riescono a pagare un mutuo", ha concluso. A rincarare la dose anche il candidato del centrosinistra, Alessio D'Amato per cui gli elettori "hanno diritto di sapere la verità. Se fosse vero sarebbe uno scandalo. Deve chiarire subito agli elettori, è un insulto agli agricoltori che pagano i contributi e a tutte quelle famiglie che non possono permettersi una casa. Io vivo in borgata. Basta privilegi, basta silenzi, serve massima trasparenza", la stoccata di D'Amato. Rocca, che sondaggi alla mano è il favorito nella corsa alla presidenza, dal canto suo è costretto a difendersi e a respingere gli attacchi. (segue) (Rer)