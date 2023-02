Lazio 2023: la casa di Rocca irrompe nel dibattito, Bianchi e D'Amato all'attacco (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sinistra è imbarazzante. Anziché pensare alla pesante condanna a Alessio D'Amato che ammonta a circa 300 mila euro per distrazione di fondi della Regione Lazio, pensa alla mia casa comprata regolarmente e senza alcun favoritismo", ha replicato Rocca. In serata i tre pretendenti alla carica di governatore si sono visti negli studi di "Porta a Porta", per l'ennesimo confronto televisivo che andrà in onda questa sera su Rai 1. Il dibattito ha riguardato i temi di maggiore interesse pubblico: ciclo dei rifiuti, trasporti, grandi infrastrutture, sanità, lavoro e transizione ecologica. Questioni spinose che hanno quasi sempre visto i tre candidati in contrapposizione, ma senza grossi battibecchi, fino al tema delle autonomie, che ha acceso il confronto facendo volare qualche scintilla. "Sono preoccupato della proposta Calderoli per l'autonomia differenziata che cerca di dividere e non di unire, creando disuguaglianze", sostiene D'Amato. "Do una notizia a D'Amato: è stata approvata poche ore fa dal Consiglio dei ministri", dice Bianchi. "È stata approvata? Una brutta notizia", risponde subito l'assessore uscente alla sanità. Da qui l'affondo di Rocca "Grave non sapere che non c'era nemmeno il Consiglio dei ministri. Nel 2018 la giunta del Lazio ha approvato una delibera per chiedere al governo l'autonomia differenziata", attacca il candidato del centrodestra. I toni si alzano e D'Amato replica: "Questo non è vero, non è così. Il tema è dire da che parte stai e difendere i cittadini di Roma e del Lazio". "Attendiamo il testo, non fare demagogia", risponde l'ex presidente della Croce Rossa. Triplice fischio finale di Bruno Vespa. Il conto alla rovescia che decreterà il successore di Zingaretti è iniziato (Rer)