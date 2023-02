Cospit: Bonelli (Avs), Dap conferma che conversazioni non erano divulgabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo fatto bene a presentare l'esposto alla Procura di Roma perchè di fronte all'atteggiamento vergognoso e pilatesco degli esponenti di governo, compreso il ministro Nordio, si è fatta chiarezza. Quelle conversazioni non erano divulgabili". Così Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra. "Perciò è stato violato in maniera scandalosa il segreto d'ufficio, mettendo anche in gravissima difficoltà l'agente del GOM che ha redatto quella relazione, oggi individuato dai boss mafiosi Presta, Rampulla e Di Maio come l'autore di chi ha redatto quella relazione", aggiunge Bonelli. "I fatti sono di una gravità inudita, si dimettano subito Delmastro e Donzelli", tuona il deputato di Avs. (Rin)