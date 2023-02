Usa: Camera, la deputata democratica Ilhan Omar rimossa dalla commissione Esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata democratica Ilhan Omar è stata rimossa dalla commissione Esteri della Camera dei rappresentanti Usa. La decisione è stata raggiunta al termine di un acceso dibattito in aula chiesto dai repubblicani, dopo che il presidente della camera bassa del Congresso, Kevin McCarthy, ha accusato la deputata di aver fatto “affermazioni antisemite e antiamericane” durante il suo mandato. Il presidente della Camera ha fatto così riferimento ad un messaggio pubblicato dalla Omar su Twitter nel 2019, in cui avrebbe criticato Israele e i suoi sostenitori all’interno del Congresso, che a suo dire sarebbero stati mossi dalla prospettiva di un guadagno personale e non da principi morali nella loro attività. Il leader della minoranza democratica alla Camera, Hakeem Jeffries, ha riconosciuto che la deputata “ha commesso degli errori”, pur difendendola durante una conferenza stampa. “Quello che sta accadendo in aula non è un dibattito, ma una vendetta politica”, ha detto. (Was)