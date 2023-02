Autonomia: Ciriani, dopo cinque anni parte iter grazie a governo Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo oltre cinque anni dai referendum, in cui sono state fatte solo parole, grazie al governo Meloni è finalmente partito il processo per l’autonomia delle Regioni. Oggi in Cdm abbiamo approvato il ddl Calderoli: garantiremo sempre l’unità nazionale, i cittadini italiani da Nord a Sud avranno gli stessi diritti e gli stessi servizi, ma le Regioni potranno godere di più autonomia che non significa avere più privilegi, ma maggiori responsabilità". Lo dichiara Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento. (Rin)