Milano: Sala, sì a limiti a mezzi pesanti, ma presenterò progetto globale

- Sulla mobilità in città ci saranno delle modifiche, anche per i mezzi pesanti, ma dopo aver fatto una valutazione delle "best practice" a livello europeo e, comunque, con una visione globale dell'argomento. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando con i giornalisti a margine dell'inaugurazione della Brussels House a Milano rispondendo a chi gli ha chiesto se, dopo il tragico incidente in cui una donna di 38 anni ieri ha perso la vita, una ciclista che, in piazzale Loreto, è stata investita da un camion. "Mi sto organizzando con questi giri in Europa, sono stato a Londra, a Bruxelles, sarò a Parigi dopodiché tirerò un po' le conclusioni e cercherò di presentare un progetto globale ai milanesi", ha spiegato Sala, sottolineando che "se si parla di un singolo aspetto, si perde il senso della cosa, oppure si banalizza facendo passare l'idea che tutta la città andrà a 30 all'ora, cosa non vera, ma la necessità di rallentare il traffico in alcune parti c'è. E anche di regolare meglio come si muovono i mezzi pesanti. Anche questo senz'altro sì". "Però - ha concluso il sindaco - voglio chiedere ai milanesi di permettermi di fare una riflessione generale di come deve cambiare il modo di muoversi in città. Ho ancora quattro anni davanti, c'è largo tempo di fare delle cose". (Rem)