Norvegia: forze dell'ordine vietano manifestazione in cui era previsto rogo del Corano

- Le forze dell'ordine della Norvegia hanno vietato questa settimana una protesta anti Islam programmata che includeva il rogo di una copia del Corano per motivi di sicurezza. La decisione è giunta poche ore dopo che il ministero degli Esteri turco aveva convocato l'ambasciatore norvegese per sporgere denuncia. "Bruciare il Corano rimane un modo legale per esprimere opinioni politiche in Norvegia. Ma questo evento non può essere realizzato per motivi di sicurezza", ha detto la polizia di Oslo in una dichiarazione, citando informazioni di intelligence che aveva ricevuto. (Sts)