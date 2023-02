© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La patriota Meloni paga a Salvini la tassa per tenerlo in maggioranza, svende l'unità d'Italia per qualche punto percentuale in più alle regionali. Dobbiamo contrastare questo progetto di autonomia soprattutto sulla scuola e sulla sanità". Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, nel corso di una diretta su Facebook. (Rin)