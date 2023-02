Autonomia: Gasparri, testo varato frutto importante contributo FI

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- "La riforma delle Autonomie così come il presidenzialismo e i poteri per Roma Capitale in Costituzione, sono obiettivi storici e prioritari dell'intera coalizione di centrodestra. È bene che sia stato varato sulle autonomie un testo da parte del Consiglio dei ministri, al quale gli esponenti di governo di Forza Italia, unitamente ai gruppi parlamentari, hanno dato un contributo importante, per introdurre modifiche tese a garantire i diritti di tutti i cittadini di ogni parte d'Italia in maniera omogenea. L'impegno proseguirà nelle sedi parlamentari, chiamate a valutare questo testo, che potrà essere ulteriormente arricchito e migliorato. La riforma delle autonomie, come il rafforzamento con il presidenzialismo della democrazia diretta e poteri reali di governo alla Capitale d'Italia, sono traguardi che, in questa legislatura, saranno raggiunti per rendere le Istituzioni più efficienti". Lo dichiara il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri (FI). (Rin)