Ucraina: Conte, invio armi ad oltranza ci porterà a guerra mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul conflitto in Ucraina "stiamo correndo grossi rischi: la strategia di invio di armi a oltranza ci sta portando nel vicolo cieco di una guerra mondiale". Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, nel corso di una diretta Facebook. "Siamo a un passo dall'invio di truppe e di uomini, stiamo entrando in guerra e i nostri governanti non ce lo dicono", ha osservato per poi concludere che in campagna elettorale, Giorgia Meloni "ci ha promesso un Italia sovrana e invece segue supina le decisioni che vengono prese altrove". (Rin)