Egitto: presidente Comitato diritti umani parlamento a “Nova”, rimuoveremo ogni ostacolo nei rapporti con Italia (2)

- "È stato un incontro molto positivo, che riflette l'entusiasmo dei due Paesi di sviluppare la loro relazione e cooperazione in vari aspetti, e abbiamo avuto una discussione franca su varie questioni nel quadro del rispetto reciproco tra i due paesi", ha aggiunto il deputato egiziano. "Abbiamo riscontrato un grande desiderio da parte italiana di una nuova svolta nelle relazioni tra i due Paesi, e anche l'Egitto vede l'Italia come un partner strategico e un Paese amico ed è desideroso di sviluppare le sue relazioni con Roma", ha affermato Radwan. Il presidente del Comitato diritti umani della Camera dei deputati egiziani ha inoltre confermato di aver rivisto la strategia sui diritti umani in Egitto con la senatrice di Forza Italia, sottolineando la necessità di un dialogo generale per far progredire le relazioni tra i due Paesi. Infine, il deputato egiziano ha annunciato l'intenzione del suo Paese di rimuovere qualsiasi ostacolo nelle relazioni bilaterali, auspicando ad altre visite da entrambe le parti in futuro. (Cae)