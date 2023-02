Piemonte: Unioncamere a fianco della Regione per lo sviluppo delle imprese con un ciclo di incontri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Programma Regionale FESR 2021-2027 rappresenta un'opportunità di crescita unica per le imprese piemontesi e per l'intero sistema economico regionale, soprattutto negli ambiti della crescita sostenibile, della competitività e dell'innovazione oltre che della transizione digitale - ha commentato il presidente di Unioncamere Piemonte, Gian Paolo Coscia -. In quest'ottica, come Camere di commercio, sosteniamo e promuoviamo iniziative mirate a una crescita consapevole delle imprese, soprattutto in un'ottica green: dalla promozione del mercato circolare all'accompagnamento delle imprese alla transizione verde. A questi progetti già in campo si va ad aggiungere il Pnrr-Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che porterà in Piemonte almeno 6 miliardi di euro: un periodo felice per il nostro territorio se saprà cogliere tutte le opportunità messe in campo". (segue) (Rpi)