Messico: inchiesta "El Financiero", disapprovazione Lopez Obrador record da inizio mandato

- A gennaio la popolarità del presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, è scesa al 54 per cento (2 punti in meno rispetto a dicembre 2022), con l'indice di disapprovazione arrivato al 45 per cento, livello record dall'inizio del mandato. È quanto emerge dal sondaggio mensile realizzato dal quotidiano "El Financiero". In calo i tre aspetti che compongono l'immagine personale del presidente: l'onestà passa da 57 a 52 per cento, la leadership dal 58 al 52 mentre la capacità di produrre risultati scende dal 45 al 39 per cento. I livelli di approvazione di Lopez Obrador, comunque sempre molto elevati rispetto ai suoi predecessori, sono risultati in caduta anche su materie specifiche. (segue) (Mec)