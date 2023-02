Messico: inchiesta "El Financiero", disapprovazione Lopez Obrador record da inizio mandato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La valutazione dell'operato del governo in termini di economia è positiva per il 31 per cento del campione, dieci punti in meno rispetto a dicembre, mentre il parere negativo sale dal 46 al 52 per cento. Solo il 26 per cento degli intervistati apprezza la gestione del governo sulla sicurezza pubblica, dieci punti in meno sul mese precedente, contro l'aumento dal 52 al 57 per cento di bocciature. Nella lotta alla corruzione la percentuale dei convinti scende dal 43 al 35 per cento, con un aumento dal 39 al 44 per cento degli scettici. La metà dei messicani apprezza invece gli sforzi fatti dal governo in termini di programmi sociali, bocciati solo dal 31 per cento del campione. (segue) (Mec)