Messico: inchiesta "El Financiero", disapprovazione Lopez Obrador record da inizio mandato (3)

- La classifica delle opere più apprezzate del governo è guidata dalla Banca del benessere (48 per cento di voti favorevoli), la rete di sportelli che il presidente ha pensato di distribuire in tutto il Paese per erogare i sussidi direttamente ai cittadini. Il 44 per cento dei messicani apprezza la "Olmeca" la settima raffineria del Paese, a due passi dal porto petrolifero di Dos Bocas, struttura cruciale per raggiungere l'obiettivo di autosufficienza energetica nazionale. Segue con 43 per cento di voti favorevoli l'aeroporto Felipe Angeles, uno degli scali su cui si articola il traffico aereo internazionale dopo la chiusura dei cantieri del Nuovo aeroporto internazionale di Città del Messico, voluti dalla precedente amministrazione ma giudicati uno "spreco" di denaro pubblico da "Amlo". (segue) (Mec)