Messico: inchiesta "El Financiero", disapprovazione Lopez Obrador record da inizio mandato (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il "treno Maya", la linea ferroviaria destinata a congiungere le principali località turistiche della penisola dello Yucatan, è apprezzato dal 41 per cento del campione, ma bocciato dal 39, divenendo così l'opera più contestata tra le grandi messe in campo dal governo. L'iniziativa governativa più apprezzata - con il 58 per cento di pareri favorevoli - rimane la creazione della Guardia Nazionale, il nuovo corpo di sicurezza professionale studiato per dare una risposta più capillare e coordinata alla criminalità interna. Sempre meno apprezzate le "mananeras", le lunghe conferenze stampa che Lopez Obrador celebra ogni mattina dal palazzo della presidenza. (Mec)