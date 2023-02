Frosinone: è giallo sugli oggetti personali di Thomas Bricca scomparsi in ospedale ad Alatri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì sera, mentre i medici del pronto soccorso di Alatri tentavano disperatamente di stabilizzare le condizioni di Thomas Bricca, qualcuno avrebbe avuto la premura di raggiungere il nosocomio per recuperare e portare via gli indumenti, il telefono cellulare e gli effetti personali del 19enne. È quanto apprende "Agenzia Nova" da fonti accreditate. Tuttavia, secondo gli inquirenti, gli oggetti del ragazzo sarebbero stati recuperati. Un vero e proprio giallo. Bricca, quella sera, era in via Liberio in compagnia di tre amici quando due persone, in sella a uno scooter, sono arrivate nel parcheggio sottostante e, dalla distanza di circa 18 metri, hanno sparato alcuni colpi di pistola. Uno ha raggiunto alla testa il ragazzo. Immediatamente, sul posto sono accorsi i carabinieri e un'ambulanza. Gli operatori hanno assicurato il giovane agonizzante a una barella e lo hanno trasportato, prima in ospedale ad Alatri, in provincia di Frosinone, poi il ragazzo è stato trasferito a Roma, prima al Gemelli, poi al San Camillo, dove è morto dopo 48 ore di agonia. (segue) (Rer)