Frosinone: è giallo sugli oggetti personali di Thomas Bricca scomparsi in ospedale ad Alatri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in questo passaggio che si cela il mistero degli effetti personali di Bricca. Mentre i carabinieri, in gran numero, effettuavano i primi rilievi e raccoglievano le prime testimonianze sul luogo dove è avvenuto l'omicidio, e mentre gli operatori sanitari preparavano Bricca per il trasferimento in elicottero a Roma, qualcuno ha portato via i suoi indumenti, il telefono cellulare e, tra gli altri oggetti, probabilmente anche il portafogli. Improbabile pensare al furto: un ladro avrebbe portato via solamente gli oggetti di valore. Pare escluso, inoltre, siano stati i parenti e, allora, la domanda che certamente si pongono gli investigatori è, oltre a chi sia stato a sparare, è anche il perché lo abbia fatto. Facile ipotizzare che possa essere stato qualcuno della comitiva di Thomas, o del gruppo avversario, che da giorni si scontravano in violente scazzottate in centro ad Alatri. (segue) (Rer)