Frosinone: è giallo sugli oggetti personali di Thomas Bricca scomparsi in ospedale ad Alatri (3)

- Da quegli indumenti e quegli oggetti si sarebbero potuti trovare elementi per spiegare il delitto o la presenza del giovane in quel posto. Insomma, dettagli per indirizzare le indagini, a cominciare dal telefonino, e che gli investigatori, nel massimo riserbo, così come chiesto dal procuratore capo di Frosinone Antonio Guerrierio, stanno cercando in ogni direzione. Al momento sarebbero almeno otto le persone sospettate di essere coinvolte nell'omicidio: alcune si sarebbero rese irreperibili, mentre altre si sono presentate spontaneamente ieri sera dai carabinieri per affermare la propria estraneità ai fatti. Non risultano persone in stato di fermo. Una indagine difficile che, a 72 ore dal delitto non ha dato gli esiti sperati. (segue) (Rer)