Frosinone: è giallo sugli oggetti personali di Thomas Bricca scomparsi in ospedale ad Alatri (4)

- Intanto il sindaco di Alatri, Maurizio Cianfrocchia, ha annunciato il lutto cittadino in occasione dei funerali, la cui data non è ancora stata fissata: “La città è scossa, io stesso sono molto provato da quanto avvenuto, è la prima volta che in città si utilizza un’arma da fuoco. Siamo sconvolti. Allo stesso tempo - ha detto - dobbiamo reagire perché Alatri non è questo. Ci sono criticità, ci sono giovani che utilizzano alcol e droga, ma la maggior parte dei ragazzi studia e si realizza nel lavoro, in ambito imprenditoriale e quant’altro. Nei giorni scorsi mi sono sentito col padre, prima di tutto per portargli il conforto e la vicinanza delle istituzioni. Inoltre, l’ho sentito per seguire lo sviluppo della vicenda. Il giorno dei funerali – ha spiegato il sindaco – non è stato ancora stabilito, aspettiamo che lo annuncino, e in quel giorno proclameremo il lutto cittadino”. Nel frattempo “domattina è stata organizzata da un gruppo di ragazzi una manifestazione, alle 10, in piazza Santa Maria Maggiore, la principale piazza di Alatri”, ha concluso il sindaco. (Rer)