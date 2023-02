Usa-Giordania: amministratrice Usaid incontra re Abdullah II, focus su sviluppo economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministratrice dell’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid), Samantha Power, ha incontrato a Washington il re di Giordania, Abdullah II, a cui ha ribadito l’impegno degli Stati Uniti a sostegno dello sviluppo economico del Paese. L’amministratrice, riferisce una nota, ha ricordando il memorandum d’intesa firmato tra i due Paesi lo scorso settembre, affermando che “è una ulteriore prova della partnership strategica tra Stati Uniti e Giordania”. La Power ha anche elogiato il governo di Amman per il processo di riforma che sta portando avanti nel Paese, ringraziando per il sostegno garantito ai rifugiati provenienti dalla Siria. (Was)