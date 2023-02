Milano: aperta nel quartiere Isola la prima Brussels House d'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apre le porte a Milano la prima Brussels House d'Europa, prototipo di un progetto innovativo concepito per offrire un'esperienza diretta e tangibile di Bruxelles, valorizzandone tutte le potenzialità. Uno spazio polifunzionale, destinato a ospitare un ricco calendario di eventi, compresi workshop, meeting ed esposizioni permanenti e temporanee, per moltiplicare le occasioni di incontro con il tessuto produttivo, le istituzioni, il mondo della cultura brussellesi e sviluppare nuove sinergie e opportunità di collaborazione tra Bruxelles e l'Italia. Situata nel dinamico quartiere milanese di Porta Nuova, al piano terra del palazzo De Castillia 23, la Brussels House gode di uno straordinario affaccio sulla Biblioteca degli Alberi e sul Bosco Verticale, ed è stata inaugurata ufficialmente giovedì 2 febbraio dal Segretario di Stato Pascal Smet in rappresentanza del Governo della Regione di Bruxelles Capitale. Presenti per l'occasione anche il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, la rappresentanza della Commissione Europea in Italia, l'Ambasciatore del Belgio Pierre-Emmanuel De Bauw, i consoli onorari del Belgio in Italia, Federico Bega di Promos Italia, Giorgio de Bin managing director della Camera di commercio bilaterale belgo-italiana, alte cariche della Regione Lombardia e CEO di aziende italiane che hanno recentemente investito a Bruxelles. L'organizzazione dello spazio è ispirato all'accoglienza di una vera e propria "maison" brussellese nella quale trovano la loro naturale collocazione i prodotti, i servizi e i protagonisti del "Made in Brussels", che possono quindi dialogare e interagire con i visitatori, secondo l'approccio esperienziale che sempre più caratterizza la nostra vita. In linea con le eccellenze economiche e culturali di Milano, la Brussels House si compone di due locali principali: un living, che permette di valorizzare l'industria del design e, più in generale, tutta la sfera legata alla cultura e alla creatività, e una cucina, palcoscenico ideale della gastronomia brussellese e delle sue tradizioni, come il cioccolato e la birra belga, patrimonio Unesco. (segue) (Rem)