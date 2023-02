Milano: aperta nel quartiere Isola la prima Brussels House d'Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'allestimento è basato su due pareti di 3 metri che avvolgono lo spazio, abbinate ad un sistema di tende mobili che permettono di riconfigurare di volta in volta l'ambiente in funzione delle diverse esigenze d'uso: all'interno della Brussels House è così possibile lavorare, rilassarsi, ricevere ospiti, organizzare cocktail, pranzi e cene, riunioni e molto altro ancora. "La Brussels House - ha spiegato Guglielmo Pisana, Consigliere Economico & Commerciale per Bruxelles Capitale (hub. brussels) - è lo specchio della spinta che, dopo la pandemia, il nostro governo ha dato all'economia della Regione di Bruxelles Capitale, nell'ottica di una sempre maggiore internazionalizzazione volta ad esplorare nuove opportunità di crescita, nel rispetto dell'ambiente e della sostenibilità economica e sociale dei progetti. La Brussels House rappresenta una vetrina per le imprese brussellesi sul mercato italiano, ma anche un'opportunità per gli imprenditori, le start-up e le aziende italiane che desiderano sviluppare o potenziare le loro attività a Bruxelles, approfittando delle agevolazioni disponibili. L'ambizione generale è di creare a Milano, capitale economica dell'Italia, un modello che possa essere replicato anche in altre città europee, a cominciare da Barcellona" (segue) (Rem)