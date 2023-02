Milano: aperta nel quartiere Isola la prima Brussels House d'Europa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per noi - ha evidenziato Ursula Jone Gandini, Direttore Italia Ufficio del Turismo di Bruxelles visit.brussels - questo è un traguardo importante, a conferma della centralità del mercato italiano nelle strategie di sviluppo dei flussi turistici verso Bruxelles. Oltre ad essere la nostra sede, la Brussels House ci permetterà di avvicinare il pubblico agli highlights della destinazione, scoprendo in chiave esperienziale le molteplici sfaccettature della città, lo spirito dinamico e frizzante che la caratterizza. Per il momento le iniziative saranno rivolte ai professionisti del turismo: abbiamo in calendario academy day, presentazioni e workshop con la partecipazione dei rappresentanti dell'offerta turistica locale". (Rem)