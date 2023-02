Cospito: Tajani, solidarietà a Meloni e Crosetto per minacce subite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha espresso la sua solidarietà al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e al ministro della Difesa, Guido Crosetto, per le minacce subite in relazione al caso dell’anarchico Alfredo Cospito. “Se qualche violento eversivo pensa di intimidire l'azione del governo, anche a difesa della libertà e della democrazia in Ucraina, si sbaglia di grosso”, ha dichiarato Tajani sul suo profilo Twitter. “Mi stringo con grande solidarietà al presidente Giorgia Meloni e al ministro Guido Crosetto per le minacce subite. Avanti, con coraggio”, ha affermato Tajani.(Res)