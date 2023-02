Torino: gli appuntamenti di domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- PiemonteOre 10:30, Vercelli, Teatro Civico, via Monte di Pietà 15, gli assessori Chiorino, Marnati e Protopapa partecipano all’inaugurazione dell’anno accademico 2022-2023 dell’Università del Piemonte orientaleOre 14, Vercelli, via F.lli Bandiera 16, l’assessore Protopapa partecipa all’incontro con il Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese sui problemi dell’agricolturaTorinoOre 10:30, scuola primaria Spinelli, via san Sebastiano Po 6: l'assessora Salerno visita la scuolaOre 16, Palazzo Madama: l'assessore Rosatelli è presente al Convegno "Black History Month" sulle radici ed eredità coloniale(Rpi)