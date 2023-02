Usa: Stato dell’Unione, governatrice Arkansas risponderà al discorso di Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà Sarah Huckabee Sanders, governatrice dell’Arkansas ed ex portavoce della Casa Bianca durante l’amministrazione Trump, a pronunciare il discorso di risposta del Partito repubblicano al discorso sullo Stato dell’Unione del presidente Joe Biden, in programma per la prossima settimana. Lo hanno confermato il presidente della Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy, e il leader della minoranza repubblicana al Senato, Mitch McConnell. Sanders, prima donna ad essere eletta all’incarico di governatrice dell’Arkansas, ha affermato in una nota di essere “onorata di avere l’opportunità di presentare la visione ottimistica del Partito repubblicano per il futuro, in contrasto con i fallimenti dei democratici e del presidente Joe Biden”. In una nota, il presidente della Camera ha affermato che Sanders “combatte per le famiglie, per le piccole imprese e per i cittadini che pagano le tasse”. (Was)