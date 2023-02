Autonomia: Calderoli, mette tutte regioni in condizioni di poter correre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella sull’Autonomia “è una riforma che mette tutte le regioni in condizioni di poter correre. Mi auguro che tutti partecipino a questa corsa e quindi che sia veramente un Paese ad alta velocità”. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli, uscendo da palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato il ddl sull’Autonomia differenziata. “Prima di giudicare qualcosa, bisognerebbe leggerla”, ha sottolineato il ministro a proposito delle critiche delle opposizioni, secondo cui la riforma spaccherebbe il Paese. “Se l’avessero letta – ha rimarcato –, non avrebbero trovato un punto, un articolo o un comma in cui si mette in discussione l’unitarietà del Paese, che viene ribadita a livello dell’articolo 1”. (Rin)