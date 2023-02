Israele-Sudan: generale Al Burhan riceve a Khartum ministro Esteri israeliano Cohen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale Abdel Fattah al Burhan, presidente del Consiglio sovrano di transizione del Sudan ha ricevuto oggi il ministro degli Esteri dello Stato di Israele, Eli Cohen, a Khartum, in quella che è la prima visita di un esponente di spicco del governo dello Stato ebraico nel Paese. Lo ha riferito in una nota il Consiglio sovrano di transizione del Sudan, precisando che Cohen ha parlato nell’incontro di un "viaggio politico storico". Nella nota, si legge che Al Burhan e Cohen hanno discusso "mezzi per stabilire relazioni fruttuose" e "possibili progetti di cooperazione" in campi diversi come sicurezza, agricoltura, energia, salute, settore idrico e istruzione. Secondo quanto riferito dal quotidiano israeliano “Jerusalem Post”, Cohen si è recato in Sudan per finalizzare l’accettazione da parte del Paese africano degli Accordi di Abramo. Il viaggio di Cohen giunge dopo la visita in Israele del Segretario di Stato Usa, Antony Blinken. Durante la presidenza di Donald Trump, gli Stati Uniti hanno mediato gli Accordi di Abramo firmati nel settembre del 2020 a Washington da Israele, Bahrein ed Emirati Arabi Uniti a cui si è aggiunto in seguito il Marocco. (segue) (Res)