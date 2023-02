Israele-Sudan: generale Al Burhan riceve a Khartum ministro Esteri israeliano Cohen (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre ai contatti con il Sudan, un funzionario citato dal quotidiano israeliano "Haaretz" ha affermato che lo Stato ebraico ora spera di concludere accordi con altri Paesi musulmani, tra cui Mauritania e Indonesia. "Ci sono sette o otto Paesi arabi o musulmani che potremmo potenzialmente aggiungere agli Accordi di Abramo", ha detto il funzionario. L'inclusione del Sudan negli Accordi di Abramo ha avuto un forte impatto simbolico dato lo storico ruolo di Khartum nel boicottaggio dello Stato di Israele e di sostenitore dei movimenti islamisti durante il lungo regime di Omar Hassan Ahmad al Bashir (1989-2019). La Lega Araba si riunì lì dopo la Guerra dei Sei Giorni del 1967 e stabilì quelli che divennero noti come i tre "no" di Khartoum: "no" ai negoziati con Israele, "no" al riconoscimento di Israele e "no" alla pace con Israele. (Res)