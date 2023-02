Lazio 2023: Rocca incontra monsignor Fisichella, sul tavolo Giubileo, sanità e trasporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giubileo 2025 e l'accoglienza dei pellegrini, ma anche sicurezza, sanità e trasporto regionale. Questi i temi trattati nel cordiale incontro, tenutosi questa mattina, tra il candidato del centrodestra alla presidenza alla Regione Lazio, Francesco Rocca, e monsignor Rino Fisichella. Fisichella ha sostenuto la centralità per Roma e il Lazio del Giubileo 2025, rimarcando l'importanza di un'accoglienza efficace per i milioni di pellegrini previsti, con particolare attenzione ai disabili e alle persone più fragili. "Un incontro importante e di grande ispirazione per tracciare una rotta chiara verso l'obiettivo di un prossimo Giubileo 2025 realmente inclusivo", ha sottolineato Francesco Rocca al termine dell'incontro. (Rer)