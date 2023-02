Iran: ministro Esteri Amirabdollahian in visita in Nicaragua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Iran, Hossein Amirabdollahian, è arrivato mercoledì sera a Managua, seconda tappa di una missione internazionale che lo ha portato in Mauritania e che si concluderà in Venezuela. Amirabdollahian ha incontrato l'omologo nicaraguense, Denis Moncada, a capo di una delegazione composta - tra gli altri - dai tre figli del presidente, Daniel Ortega. Le parti, recita una nota della cancelleria iraniana, hanno convenuto sulla necessità di promuovere la cooperazione "soprattutto in campo economico e scientifico-teconologico". A metà dicembre, i governi avevano firmato accordi di cooperazione in diversi settori, tra cui energia, agroalimentare e commercio. Il programma di "cooperazione integrale tra il governo della repubblica islamica dell'Iran e il governo della Repubblica del Nicaragua", segnalava il ministro Moncada, "ha come obiettivo quello di continuare a consolidare le relazioni di amicizia e la cooperazione basata su principi di eguaglianza e rispetto reciproco". (Mec)