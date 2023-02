Usa: arrestata cittadina keniota responsabile di frodi informatiche per oltre 4 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una cittadina del Kenya residente negli Stati Uniti è stata arrestata con l'accusa di aver contribuito all'organizzazione di truffe messe in atto sfruttando la disoccupazione durante la pandemia di Covid-19. Florence Mwende Musau, 38 anni, è stata condannata da un tribunale statunitense a scontare 44 mesi di carcere e a pagare quasi 1 milione di dollari per risarcire le vittime delle frodi. Musau dovrà inoltre rendere circa 350mila dollari sottratti illegalmente alle vittime e un Suv Lexus. La donna è stata accusata nel 2021 insieme ad altre cinque persone di aver effettuato frodi informatiche in cui le vittime hanno perso in tutto oltre 4 milioni di dollari. Secondo quanto ricostruito dalle autorità statunitensi, il gruppo ha utilizzato passaporti falsi e numerosi pseudonimi per aprire conti bancari a Boston e dintorni per raccogliere e riciclare i proventi delle truffe romantiche. "Musau ha anche ricevuto i proventi delle indennità statali fraudolente di assistenza alla disoccupazione in caso di pandemia a nome delle vittime", ha affermato l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti, aggiungendo che come parte del piano Musau "ha utilizzato almeno tre diversi alias per aprire quasi 10 conti bancari fraudolenti e ricevere circa 1 milione di dollari di proventi della frode". (Was)