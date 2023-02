Ucraina: Shmyhal, abbiamo già fatto progressi in percorso adesione europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina ha già mostrato all’Ue i progressi fatti nel percorso di adesione europea. Lo ha affermato il premier ucraino, Denys Shmyhal, in conferenza stampa con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Il capo del governo ha sottolineato in particolare l’importanza dell’avvicinamento del Paese al sistema energetico dell’Ue, tramite una serie di iniziative già avviate. I ministeri di Kiev rafforzeranno la cooperazione con i corrispettivi uffici della Commissione europea, ha evidenziato Shmyhal. “Per noi una delle priorità è la ripresa del Paese dai danni subiti” dal conflitto, ha detto il premier ucraino, che ha ribadito come Kiev “continuerà a contare sul sostegno Ue”. (Kiu)