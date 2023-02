Sardegna: Piras (Lega), dalla Finanziaria 280mila euro per la riqualificazione urbana di Quartucciu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Quartucciu avrà a disposizione 280mila euro per la messa in sicurezza della piazza dei Caduti e per la viabilità nell’isola amministrativa di Sant’Isidoro”. Lo ha resto noto il presidente della Commissione Autonomia e Riforme e vice coordinatore della Lega, Andrea Piras, dopo l’approvazione di due emendamenti, da lui presentati, alla Finanziaria 2023-2025. Interventi importanti per il Comune di Quartucciu e condivisi con l’Assessore dei Lavori Pubblici del comune di Quartucciu, Walter Caredda. “Con il primo intervento – ha affermato il presidente Piras - l’Amministrazione comunale avrà la possibilità di avviare i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della piazza dei Caduti, anche al fine dell’eliminazione delle barriere architettoniche, la sostituzione dell’attuale pavimentazione in sanpietrini con una pavimentazione lapidea in lastre di pietra e la sistemazione dell’arredo urbano. Con il secondo finanziamento si prevede di intervenire sulla viabilità nell’isola amministrativa di Sant’Isidoro, in particolare sulle strade di proprietà comunale che attualmente sono del tipo sterrato mediante nuova pavimentazione stradale. L’intervento riveste particolare importanza sia per migliorare la qualità di vita degli abitanti sia per quanto riguarda la percorribilità delle strade soprattutto in presenza di forti precipitazioni”, ha concluso Piras. (Rsc)