Roma: assessore Urbanistica, ottima notizia la trasformazione di Multiservizi

22 luglio 2021

- La trasformazione della Roma Multiservizi in società inhouse di Roma Capitale "è un'ottima notizia per Roma, perché finalmente si dà soluzione a una problematica irrisolta da anni, si mettono a sistema i servizi che la società svolge per la città e, soprattutto, si forniscono stabilità e sicurezza a tutti i lavoratori che da anni garantiscono servizi essenziali alla nostra comunità". Lo dichiara in una nota l'assessore all'Urbanistica di Roma, Maurizio Veloccia. "Un plauso, quindi, al sindaco Gualtieri e all'assessora Pratelli e a tutta la maggioranza per questo importante risultato", conclude. (Rer)