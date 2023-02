Lazio 2023: D'Amato a Rocca, io abito in borgata e senza favoritismi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca, "che vedo particolarmente nervoso, dico che io abito in borgata come tanti cittadini che si sono fatti una casa senza vincere la lotteria degli enti previdenziali. La storiella del sito e di mandare la mail appare identica a chi diceva di aver trovato casa a sua insaputa. Non è credibile". Lo dichiara in una nota il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio, Alessio D'Amato.(Com)