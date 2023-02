Moda: assessore Roma, seminario di formazione per studenti con fondazione Micol Fontana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roma è tornata dopo anni protagonista nel mondo della moda nazionale ed internazionale, un settore che si candida a essere il motore di una crescita economica oltre che culturale della nostra città. I protagonisti di questo percorso, che proseguirà negli anni, sono proprio i giovani studenti. Talenti oggi impegnati nella formazione e futuri protagonisti nelle imprese. Ragazzi che siamo impegnati a sostenere e ad incoraggiare nel loro percorso di formazione e alta specializzazione. Il progetto si concluderà in Campidoglio con la presentazione dei lavori realizzati dai ragazzi e un premio per quelli riconosciuti più meritevoli", ha concluso l'assessore Onorato. (Com)