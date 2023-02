Cospito: Lupi, con Meloni e Crosetto, no a minacce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le minacce inviate alla redazione del 'Resto del Carlino' di Bologna contro la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il ministro della Difesa, Guido Crosetto, non sposteranno di un millimetro la ferma posizione del governo e dei partiti che lo sostengono, primi tra tutti Noi moderati, riguardo al conflitto sull'Ucraina. Alla premier e al ministro della Difesa la nostra massima solidarietà e la condanna contro il clima di violenza che si vorrebbe instaurare". Lo afferma in una nota il capo politico di Noi moderati, Maurizio Lupi. (Com)