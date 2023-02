Decreto Ong: Ziello (Lega), Italia non isolata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono state dette tante cose su questo decreto durante la discussione: qualcuno ha scomodato Primo Levi, strumentalizzando in modo offensivo un grande autore che ha narrato il dramma dell'Olocausto. Qualcuno ha dimenticato che i tanti italiani emigrati negli Stati Uniti lo hanno fatto legalmente, e non in forma clandestina. Anche l'opposizione inizia ad avere ben chiaro, visto che lo ha ribadito la nostra Guardia costiera, che il concetto di porto sicuro non deve essere per forza l'approdo più vicino e viene assegnato da parte delle autorità competenti sulla base di parametri tecnici, non certo in danno alle Ong e non certo per elementi di discrezionalità politica". Lo ha dichiarato il deputato della Lega e relatore del decreto legge Ong, Edoardo Ziello, intervenendo in discussione oggi alla Camera dei deputati. "Inoltre - ha aggiunto il parlamentare - proprio Frontex afferma che le navi Ong siano un pull factor, in quanto, oltre ad essere soggetti privati, rappresentano un fattore di attrazione per le imbarcazioni di immigrati. L'Italia non è isolata: Eni ha appena concluso un accordo da circa 8 miliardi con il principale fornitore energetico della Libia. I nostri ministri finalmente si occupano di far tornare ad essere l'Italia il principale protagonista del mar Mediterraneo e lo testimoniano gli esiti dei vertici internazionali condotti in questi mesi".(Rin)