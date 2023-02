Roma: Di Stefano (Udc), su Multiservizi Gualtieri torna su suoi passi e finalmente ci da ragione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma Multiservizi "grazie a un nostro emendamento, a firma congiunta con il capogruppo del Partito democratico, finalmente è a una svolta, che porta alla stabilizzazione dei lavoratori dell'azienda, e dice stop alla loro condizione di precarietà". Lo afferma in una nota il consigliere capitolino di Udc, Marco Di Stefano. "Con questo emendamento - prosegue - abbiamo modificato la proposta di delibera votata oggi in Aula, facendo in modo che la Multiservizi non divenga una società di secondo livello in house dell'Ama, circostanza che non avrebbe garantito i lavoratori, bensì una società di primo livello in house di Roma Capitale, dunque controllata al 100 per cento dal Comune di Roma. Questo è il primo passo verso la risoluzione definitiva di una annosa questione, che porta finalmente alla stabilizzazione di tanti lavoratori precari, per la quale abbiamo combattuto tante battaglie". (segue) (Com)