- Horizon Europe, il programma quadro dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione per il periodo 2021-2027, aprirà un ufficio a Kiev. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa con il premier ucraino, Denys Shmyhal, a Kiev. “L’Ucraina è già parte (del programma) ma l’ufficio la collegherà meglio”, ha detto von der Leyen. (Kiu)