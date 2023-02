Germania: la ministra dell'Interno Faeser si candida a capo del governo dell'Assia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Interno della Germania, Nancy Faeser, ha annunciato che si candiderà con il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) a capo del governo dell'Assia alle elezioni statali che si terranno nel Land l'8 ottobre prossimo. Intervistata dal settimanale “Der Spiegel”, Faeser ha aggiunto che manterrà l'incarico nell'esecutivo federale. In particolare, l'esponente della SpD ha affermato: “Ritengo un'ovvietà che in una democrazia ci si possa candidare alle elezioni con un ufficio”. Questa decisione è stata aspramente criticata da Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu), i principali partiti di opposizione al Bundestag. Tuttavia, critiche sono giunte a Faeser anche dal Partito liberaldemocratico (Fdp), che con SpD e Verdi forma il governo in carica in Germania dall'8 dicembre 2021. Per Cdu, Csu e Fdp, in tempi di crisi con la guerra della Russia contro l'Ucraina, movimenti di profughi e una continua minaccia terroristica, non si può guidare il ministero dell'Interno con l'impegno necessario e contemporaneamente candidarsi in Assia. Questo Stato è governato dal 1999 dalla Cdu: fino al 2003 in coalizione con la Fdp, poi con un monocolore fino al 2009 e nuovamente con un'alleanza con i liberaldemocratici fino al 2014. Da allora, l'esecutivo dell'Assia è formato da una coalizione tra Cdu e Verdi. Dal 31 maggio scorso, il primo ministro è Boris Rhein, esponente dell'Unione cristiano-democratica. La SpD è all'opposizione dal 1999 e Faeser si candida è diventare la prima donna a capo del governo dell'Assia. (Geb)