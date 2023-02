Ucraina: von der Leyen, incontro produttivo ed emozionante con governo di Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incontro tra il collegio della Commissione europea e il governo ucraino a Kiev è stato “molto produttivo e, bisogna dirlo, emozionante”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa con il premier ucraino, Denys Shmyhal, a Kiev. “Siamo in un Paese in guerra che si sta difendendo da un aggressione brutale e abbiamo discusso il nostro futuro comune. E’ stato il primo incontro tra il governo di Kiev e la Commissione Ue. Abbiamo integrato le nostre economie, gemellato le nostre città, sincronizzato le reti elettriche, unito le persone”, ha affermato von der Leyen. (Kiu)