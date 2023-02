Roma: open day per rinnovo carta d'identità elettronica il 4 e 5 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono anche nel mese febbraio gli open day di Roma Capitale dedicati alla carta d'identità elettronica: sabato 4 è prevista l'apertura straordinaria degli uffici anagrafici dei Municipi III e XI oltre che degli ex punti informativi turistici del centro. I tre chioschi di Piazza di Santa Maria Maggiore, Piazza delle Cinque Lune e Piazza Sonnino saranno operativi anche nella giornata di domenica 5. Per richiedere la carta d'identità elettronica nei fine settimana è obbligatorio prenotare il proprio appuntamento a partire dalle ore 9 di venerdì 3 febbraio, fino a esaurimento delle disponibilità, tramite il sito Agenda Cie del Ministero dell'Interno. Lo comunica in una nota il Campidoglio. "Saranno oltre 400 gli appuntamenti che Roma Capitale metterà a disposizione della cittadinanza sabato e domenica prossimi per richiedere la Cie", spiega l'assessore al decentramento di Roma, Andrea Catarci. "Le aperture straordinarie dei fine settimana - aggiunge -, insieme al parallelo lavoro sul potenziamento dei canali ordinari, si confermano parte importante del piano di rafforzamento per il rilascio delle carte d'identità elettroniche che nei mesi ha progressivamente portato a ridurre i tempi di attesa. Un sentito ringraziamento va al personale dei Municipi e dei dipartimenti impegnato con continuità a migliorare l'offerta del servizio". Per espletare la richiesta della Cie bisognerà presentarsi muniti di ticket di prenotazione all'open day, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento. (segue) (Com)