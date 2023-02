Roma: open day per rinnovo carta d'identità elettronica il 4 e 5 febbraio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Municipio Roma III ci si potrà recare nella sede di via Fracchia 45, aperta sabato 4 febbraio dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Nel Municipio Roma XI sarà aperta la sede di via Mazzacurati 75 sabato 4 febbraio dalle ore 8:00 alle ore 16:00. Per quanto riguarda gli ex Pit, invece, saranno aperti quelli di piazza Santa Maria Maggiore, piazza Sonnino e piazza delle Cinque Lune: sabato 4 febbraio dalle ore 8:30 alle ore 16:30 e domenica 5 febbraio dalle ore 8:30 alle ore 12:30. (Com)