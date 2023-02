Autonomia: Siracusano, governo avvia un percorso, recepiti contributi FI

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'Autonomia differenziata "il governo ha avviato un percorso. Nella nuova bozza della riforma Calderoli sono stati recepiti anche tanti contributi di Forza Italia per consentire che questo percorso fosse avviato. Il rapporto all'interno della maggioranza è positivo e costruttivo proprio per questo". Lo ha detto Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, intervenendo a "Oggi è un altro giorno", su Rai1. "Nel testo che oggi va in Consiglio dei ministri ci sono dei punti per noi chiave, a cominciare dalla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, per garantire diritti sociali e civili su tutto il territorio, a prescindere dal fatto che un cittadino sia nato al Sud o al Nord", ha concluso l'esponente dell'esecutivo.(Rin)